Выборы

Не впервые сталкиваемся с тем, что Запад активизируется перед выборами в России — эксперт

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Анзор Горчханов

Не впервые сталкиваемся с тем, что Запад активизируется перед выборами в России, с целью их делимитации и попыткой признать результаты недействительными, отметил член штаба Ингушетии по общественному наблюдению за выборами, юрист Анзор Горчханов.

«В докладе председателя координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, представленном 7 сентября текущего года на площадке ТАСС, было также приведено множество примеров о заранее готовящихся провокациях», — отметил Горчханов.

По его словам, ложная информация скидывается иностранными агентами и распространяется на различных информационных площадках. Зачастую проводится работа по формированию западного общественного мнения к непризнанию российских выборов и созданию имиджа России — страны изгоя.

«Стоит отметить и тот факт, что уже ОБСЕ отказалось направлять международных наблюдателей на сентябрьские выборы 2021 года.
Несомненно, внутренним наблюдателям на выборах надо учитывать это, быть готовым к нападкам и провокациям на предстоящих выборах», — заявил Горчханов.

Напомним, Григорьев на пресс-конференции в ТАСС представил свой доклад «Мифы о российских выборах. Как работает российская «пятая колонна». Автор отметил, что организации, признанные в стране иностранными агентами, распространяют недостоверную информацию о выборах в России, которую затем начинают активно распространять западные СМИ, формируя соответствующие мифы.

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