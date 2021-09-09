«В докладе председателя координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, представленном 7 сентября текущего года на площадке ТАСС, было также приведено множество примеров о заранее готовящихся провокациях», — отметил Горчханов.

По его словам, ложная информация скидывается иностранными агентами и распространяется на различных информационных площадках. Зачастую проводится работа по формированию западного общественного мнения к непризнанию российских выборов и созданию имиджа России — страны изгоя.

«Стоит отметить и тот факт, что уже ОБСЕ отказалось направлять международных наблюдателей на сентябрьские выборы 2021 года.

Несомненно, внутренним наблюдателям на выборах надо учитывать это, быть готовым к нападкам и провокациям на предстоящих выборах», — заявил Горчханов.

Напомним, Григорьев на пресс-конференции в ТАСС представил свой доклад «Мифы о российских выборах. Как работает российская «пятая колонна». Автор отметил, что организации, признанные в стране иностранными агентами, распространяют недостоверную информацию о выборах в России, которую затем начинают активно распространять западные СМИ, формируя соответствующие мифы.