Акция приурочена к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности и состоится 11 сентября текущего года. Как сообщили газете «Ингушетия» в АО «РН Ингушнефть», в истории современной России ещё не было такого массового восхождения в честь нефтяников-героев, совершивших боевой и трудовой подвиг.

«Наша задача сохранить память о наших героях, чтобы она жила и передавалась потомкам», — подчеркнул и. о. исполнительного директора компании У. Балаев. Начнётся восхождение из сельского поселения Бейни Джейрахского района в 8 часов утра 11 сентября.