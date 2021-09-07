Нефтяники Ингушетии совершат восхождение на Столовую гору в честь своих коллег — участников ВОВ

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Нефтяники Ингушетии совершат восхождение на Столовую гору (Мят-Лоам) в честь своих коллег, сражавшихся за Победу в годы Великой Отечественной войны, защищавших подступы к городу Малгобеку и снабжавших фронт топливом.

Акция приурочена к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности и состоится 11 сентября текущего года. Как сообщили газете «Ингушетия» в АО «РН Ингушнефть», в истории современной России ещё не было такого массового восхождения в честь нефтяников-героев, совершивших боевой и трудовой подвиг.

«Наша задача сохранить память о наших героях, чтобы она жила и передавалась потомкам», — подчеркнул и. о. исполнительного директора компании У. Балаев. Начнётся восхождение из сельского поселения Бейни Джейрахского района в 8 часов утра 11 сентября.

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