Криминал

Неизвестные напали на эколога в Ингушетии и попытались его похитить

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Правоохранители ищут группу из нескольких человек, угрожавших убийством сотруднику Минприроды республики и попытавшихся похитить его на автомобиле, сообщил газете «Ингушетия» информировал источник.

«36-летний житель Назрани обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности четверых неустановленных лиц, которые возле многоквартирного дома угрожали ему пистолетом и попытались похитить, усадив в свою машину», — сказал источник.

По его словам, мужчина, являющийся специалистом Минприроды, заявил, что похищению помешали выбежавшие из квартир соседи. Они отбили его от нападавших. По данному эпизоду завели дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Сейчас преступников ищут. Что стало причиной атаки неизвестных на эколога, пока неизвестно.

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