Неизвестные напали на эколога в Ингушетии и попытались его похитить

«36-летний житель Назрани обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности четверых неустановленных лиц, которые возле многоквартирного дома угрожали ему пистолетом и попытались похитить, усадив в свою машину», — сказал источник.

По его словам, мужчина, являющийся специалистом Минприроды, заявил, что похищению помешали выбежавшие из квартир соседи. Они отбили его от нападавших. По данному эпизоду завели дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Сейчас преступников ищут. Что стало причиной атаки неизвестных на эколога, пока неизвестно.