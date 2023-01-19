Неизвестные обстреляли автомобиль жителя Ингушетии на ФАД «Кавказ»

«Автомобиль марки ВАЗ-2115 обстреляли на ФАД в районе сельского поселения Гази-Юрт. Уходя от нападения, водитель совершил опрокидывание в кювет, сам водитель не пострадал», — говорится в сообщении.

«Пули попали в левую часть автомобиля. Бандитам, обстрелявшим машину, удалось скрыться с места происшествия», — добавил источник.

В республике объявлен план-перехват, в рамках которого проводятся мероприятия по розыску и задержанию лиц, совершивших данное преступление.