Неизвестные обстреляли автомобиль жителя Ингушетии на ФАД «Кавказ»

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В ночь на 19 января на ингушском участке ФАД «Кавказ» неизвестные обстреляли автомобиль жителя города Сунжа. Водитель выжил, сообщил газете «Ингушетия» источник в четверг утром, 19 января, в правоохранительных органах.

«Автомобиль марки ВАЗ-2115 обстреляли на ФАД в районе сельского поселения Гази-Юрт. Уходя от нападения, водитель совершил опрокидывание в кювет, сам водитель не пострадал», — говорится в сообщении.

«Пули попали в левую часть автомобиля. Бандитам, обстрелявшим машину, удалось скрыться с места происшествия», — добавил источник.

В республике объявлен план-перехват, в рамках которого проводятся мероприятия по розыску и задержанию лиц, совершивших данное преступление.

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