Неизвестные обстреляли дом в Сунженском районе Ингушетии
Силовики ищут преступников, открывших стрельбу по частному домовладению в Сунженском районе, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«В сельском поселении Троицкое Сунженского района неизвестные обстреляли дом. Пострадавших нет», — сказал собеседник издания.
По предварительным данным, неизвестные произвели восемь выстрелов из огнестрельного оружия.
Мотив совершения преступления неизвестен.
Обстрелявшие дом скрылись, задержать их пока не удалось.