Неизвестные обстреляли дом в Сунженском районе Ингушетии

«В сельском поселении Троицкое Сунженского района неизвестные обстреляли дом. Пострадавших нет», — сказал собеседник издания.

По предварительным данным, неизвестные произвели восемь выстрелов из огнестрельного оружия.

Мотив совершения преступления неизвестен.

Обстрелявшие дом скрылись, задержать их пока не удалось.