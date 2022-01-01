Обстрел

Неизвестные обстреляли дом в Сунженском районе Ингушетии

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Силовики ищут преступников, открывших стрельбу по частному домовладению в Сунженском районе, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В сельском поселении Троицкое Сунженского района неизвестные обстреляли дом. Пострадавших нет», — сказал собеседник издания.

По предварительным данным, неизвестные произвели восемь выстрелов из огнестрельного оружия.

Мотив совершения преступления неизвестен.

Обстрелявшие дом скрылись, задержать их пока не удалось.

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