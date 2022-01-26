Неизвестные обстреляли дом жителя Назрани

«Сообщение об обстреле дома поступило в 3:10 в среду. Жилье принадлежит бывшему руководителю управления по делам религии при главе республики Юнус-Бека Евкурова», — сказал собеседник издания.

По его информации, в результате инцидента никто не пострадал, сейчас ведется розыск стрелков. Мотивы совершения преступления неизвестны.