Криминиал

Неизвестные обстреляли дом жителя Назрани

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Правоохранительные органы республики ведут розыск неизвестных, открывших стрельбу по частному домовладению Саговых в Назрани, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник в среду.

«Сообщение об обстреле дома поступило в 3:10 в среду. Жилье принадлежит бывшему руководителю управления по делам религии при главе республики Юнус-Бека Евкурова», — сказал собеседник издания.

По его информации, в результате инцидента никто не пострадал, сейчас ведется розыск стрелков. Мотивы совершения преступления неизвестны.

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