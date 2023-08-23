Неизвестный в магазине выстрелил в ногу жителю Ингушетии

«Стражи правопорядка получили сообщение из медучреждения о госпитализации молодого человека с огнестрельным сквозным пулевым ранением голени», — сказал собеседник издания.

По его данным, выехавшие на место инцидента правоохранители выяснили, что в сельском поселении Нестеровское, на улице Первомайская, в помещении для служебного пользования в магазине «Гастроном» ему ранение причинил неизвестный мужчина. Сейчас пострадавший находится в травматологическом отделении Сунженской ЦРБ. Что стало причиной агрессивного поведения неустановленного лица, выясняют сунженские полицейские.