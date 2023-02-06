Нелегальную добычу песка пресекли в Ингушетии

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Двое жителей республики уличены в незаконном предпринимательстве, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«На северной окраине улицы Лермонтова в Малгобеке выявлен факт незаконной добычи карьерного песка без разрешительных документов с помощью тяжелой техники», — сказал собеседник.

Как отметил источник, в нелегальном промысле уличены двое местных жителей 1992 и 1989 годов рождения.

Общераспространенное полезное ископаемое извлекалось и перевозилось с использованием трактора-погрузчика и самосвала Tatra без номеров. Незадачливым предпринимателям планируется вменить ст. 171 УК РФ по окончании проверки.

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