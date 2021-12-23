Необходимо выстроить цепочку по поддержке материнства и детства от рождения до окончания школы — Президент России
Президент России в ходе большой пресс-конференции 23 декабря отметил, что необходимо в ближайшее время выстроить окончательную цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства от рождения до окончания школы.
Путин оценил демографическую ситуацию в России, а также назвал причины невысокой рождаемости.
«Поднять на ноги малыша — это довольно сложное дело, и в финансовом отношении непростое. Поэтому все наши действия в период пандемии были нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми», — цитирует главу государства «Известия».
Путин объяснил, что демографический провал произошел в 1943-1944 годах и в 1991 после распада СССР.
Он также отметил, что у людей в 1991 году было такое же настроение, как после Великой Отечественной войны, поэтому горизонт планирования семьи сузился, однако после 1991 года экономическая ситуация изменилась, и горизонт планирования расширился.
Помимо прочего, российский лидер ответил и на вопрос о духовной составляющей семьи. По его словам, карьера и благосостояние важны, однако важно и понимание того, что радость отцовства и материнства выше материального благополучия.
Он подчеркнул необходимость показывать, какое это счастье — «иметь детей».