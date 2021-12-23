Путин оценил демографическую ситуацию в России, а также назвал причины невысокой рождаемости.

«Поднять на ноги малыша — это довольно сложное дело, и в финансовом отношении непростое. Поэтому все наши действия в период пандемии были нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми», — цитирует главу государства «Известия».

Путин объяснил, что демографический провал произошел в 1943-1944 годах и в 1991 после распада СССР.

Он также отметил, что у людей в 1991 году было такое же настроение, как после Великой Отечественной войны, поэтому горизонт планирования семьи сузился, однако после 1991 года экономическая ситуация изменилась, и горизонт планирования расширился.

Помимо прочего, российский лидер ответил и на вопрос о духовной составляющей семьи. По его словам, карьера и благосостояние важны, однако важно и понимание того, что радость отцовства и материнства выше материального благополучия.

Он подчеркнул необходимость показывать, какое это счастье — «иметь детей».