Непобежденный Евлоев встретится 4 июня с бойцом из топ-10 полулегковесов UFC

В январе Евлоев должен был драться на ивенте UFC 270 с проспектом из Испании, Илией Топурией, но вынужден был сняться с боя из-за положительного теста на коронавирус.

27-летний уроженец Ингушетии Мовсар Евлоев выступает в UFC с апреля 2019 года и идет с 5-матчевым винстриком. Его будущий оппонент, 30-летний Дэн Иге, имеет опыт выступлений в UFC c января 2018 года (7-4).