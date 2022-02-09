ММА

Непобежденный Евлоев встретится 4 июня с бойцом из топ-10 полулегковесов UFC

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Полулегковес UFC из Ингушетии Мовсар Евлоев вернется в октагон 4 июня в поединке против американца Дэна Иге (15-5), занимающего 9-ю строчку в рейтинге дивизиона. Об организации боя сообщили в MMA Junkie.

В январе Евлоев должен был драться на ивенте UFC 270 с проспектом из Испании, Илией Топурией, но вынужден был сняться с боя из-за положительного теста на коронавирус.

27-летний уроженец Ингушетии Мовсар Евлоев выступает в UFC с апреля 2019 года и идет с 5-матчевым винстриком. Его будущий оппонент, 30-летний Дэн Иге, имеет опыт выступлений в UFC c января 2018 года (7-4).

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