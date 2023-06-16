Непогода спровоцировала отключение света и воды в Ингушетии

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В Назрани устраняют последствия ливневых дождей, спровоцировавших аварии на электросетях и на насосных станциях, сообщили газете «Ингушетия» в городской мэрии.

«В настоящее время частично отключено электроснабжение в Назрани в связи с авариями, произошедшими накануне. Также произошло отключение насосов на территории рынка. В связи с этим прекращена подача вводы в центральную часть города», — сказал собеседник издания.

По его данным, устанавливается оборудование на скважине для водоснабжения многоквартирных домов по улице Московская.

 

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