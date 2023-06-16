Непогода спровоцировала отключение света и воды в Ингушетии

«В настоящее время частично отключено электроснабжение в Назрани в связи с авариями, произошедшими накануне. Также произошло отключение насосов на территории рынка. В связи с этим прекращена подача вводы в центральную часть города», — сказал собеседник издания.

По его данным, устанавливается оборудование на скважине для водоснабжения многоквартирных домов по улице Московская.