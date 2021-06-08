Мошенничество

Нерадивый подрядчик стал фигурантом трех уголовных дел за махинации при строительстве квартир в Ингушетии

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Следственные органы в результате прокурорской проверки завели уголовные дела в связи с крупным мошенничеством при возведении многоквартирных домов в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«Прокуратура провела проверку по коллективному обращению граждан о неисполнении ООО «ПарэксСтрой Санкт-Петербург» принятых на себя обязательств по предоставлению жилых помещений в многоквартирных домах», — сказал представитель ведомства.

По его словам, установлено, что с 2013 по 2016 год стройфирма получила от жителей крупные суммы денег, пообещав предоставить им жилье в строящихся трех многоквартирных домах на проспекте Базоркина и улице Чеченской в Назрани. При этом у компании не было разрешения на строительство квартир. Принятые на себя обязательства ООО не выполнило, возведение домов не завершено.

По материалам прокурорской проверки следователи завели три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере).

Ход расследования уголовных дел взят на контроль прокурором республики.

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