Нерадивый подрядчик стал фигурантом трех уголовных дел за махинации при строительстве квартир в Ингушетии

«Прокуратура провела проверку по коллективному обращению граждан о неисполнении ООО «ПарэксСтрой Санкт-Петербург» принятых на себя обязательств по предоставлению жилых помещений в многоквартирных домах», — сказал представитель ведомства.

По его словам, установлено, что с 2013 по 2016 год стройфирма получила от жителей крупные суммы денег, пообещав предоставить им жилье в строящихся трех многоквартирных домах на проспекте Базоркина и улице Чеченской в Назрани. При этом у компании не было разрешения на строительство квартир. Принятые на себя обязательства ООО не выполнило, возведение домов не завершено.

По материалам прокурорской проверки следователи завели три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере).

Ход расследования уголовных дел взят на контроль прокурором республики.