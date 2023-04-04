Неравнодушных жителей Ингушетии приглашают к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Форум призван выявить и поддержать внедрение в жизнь общественно значимых инициатив граждан, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года.

Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Сбор идей осуществляется по 6 тематическим направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы.

Жители Ингушетии также могут предложить к обсуждению свои идеи. Это можно сделать на сайте форума до 26 апреля 2023 года.

На начальном этапе экспертное сообщество крауд-платформы форума займется оценкой и отбором топ-1000 идей. Далее эксперты АСИ определят топ-200 идей, из которых 10 лучших будут представлены Президенту Владимиру Путину в рамках пленарного заседания форума.

Отмечается, что в текущем году в рамках форума проводится конкурс российских брендов. Это уникальный шанс для производственных компаний малого и среднего бизнеса республики, выпускающих товары и предоставляющих услуги под собственным брендом, получить всестороннюю поддержку в расширении бизнеса и выходе на новые рынки в России и дружественных странах.

Каждый неравнодушный житель Ингушетии имеет возможность презентовать свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации.