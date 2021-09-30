Футбол

Несколько футболистов из КБР и Ингушетии дисквалифицированы за драку после матча

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Контрольно-дисциплинарный комитет союза федераций футбола ЮФО и СКФО в среду обнародовал решение о дисквалификации зачинщиков и участников массовой драки после матча между футбольными командами «Энергетик» из города Прохладного и «Ангушт» из Назрани 22 сентября.

Комитет постановил футболиста из Ингушетии Бекхана Алиева дисквалифицировать на два года, игроков Руслана Зязикова и Магомеда Балаева на год, Сафарбека Мархиева на шесть игр. Дисквалификации подверглись и игроки «Энергетика» — Алана Аслануко и Артема Орсаева отстранили на шесть игр.

Кроме того, решено условно дисквалифицировать стадион «Энергетик» в Прохладном на две игры и оштрафовать на 10 тыс. рублей за выбегание зрителей на поле после матча.

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