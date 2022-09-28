Несколько МКД в городе Назрани Ингушетии остались без воды из-за поломки насосов

«Водоканал незамедлительно заказал необходимое оборудование и уже ближе к вечеру сегодняшнего дня рабочая бригада произведет установку», — сообщается в Телеграм-канале администрации Назрани.

В мэрии призвали жителей МКД набраться терпения. «В скором времени вода поступит, приносим извинения за неудобства», — говорится в релизе.