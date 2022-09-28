Водоснабжение

Несколько МКД в городе Назрани Ингушетии остались без воды из-за поломки насосов

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Несколько многоквартирных домов по проспекту Базоркина в городе Назрани Ингушетии остались без воды в результате выхода из строя насосов.

«Водоканал незамедлительно заказал необходимое оборудование и уже ближе к вечеру сегодняшнего дня рабочая бригада произведет установку», — сообщается в Телеграм-канале администрации Назрани.

В мэрии призвали жителей МКД набраться терпения. «В скором времени вода поступит, приносим извинения за неудобства», — говорится в релизе.

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