Несколько сотен литров опечатанного полицейскими изъятого пива пропало в Ингушетии

Отмечается, что факт незаконной реализации пива в продуктовом магазине, расположенном возле автодороги «Сунжа — Серноводск», был выявлен правоохранителями 4 октября текущего года. Дознаватель МО МВД России «Сунженский», изъяв алкогольную продукцию общим объемом более 7 тыс. литров, на период разбирательства передал ее под роспись на ответственное хранение представителю владельца данного павильона.

При этом он не в полном объеме реализовал свои полномочия, опечатав не все имеющиеся двери, что не исключило свободный доступ посторонних лиц.

После с нарушениями требований, установленных соответствующими нормативными актами, была организована транспортировка изъятого в складские помещения территориального отдела полиции, где при подсчете продукции выявлена недостача — несколько сотен литров.

«Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, при подтверждении вины сотрудников они понесут наказание в установленном законом порядке», — отметили в министерстве внутренних дел по региону.