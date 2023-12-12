МВД

Несколько сотен литров опечатанного полицейскими изъятого пива пропало в Ингушетии

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Оперативники собственной безопасности республиканского МВД выясняют обстоятельства пропажи опечатанного изъятого пива, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что факт незаконной реализации пива в продуктовом магазине, расположенном возле автодороги «Сунжа — Серноводск», был выявлен правоохранителями 4 октября текущего года. Дознаватель МО МВД России «Сунженский», изъяв алкогольную продукцию общим объемом более 7 тыс. литров, на период разбирательства передал ее под роспись на ответственное хранение представителю владельца данного павильона.

При этом он не в полном объеме реализовал свои полномочия, опечатав не все имеющиеся двери, что не исключило свободный доступ посторонних лиц.

После с нарушениями требований, установленных соответствующими нормативными актами, была организована транспортировка изъятого в складские помещения территориального отдела полиции, где при подсчете продукции выявлена недостача — несколько сотен литров.

«Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, при подтверждении вины сотрудников они понесут наказание в установленном законом порядке», — отметили в министерстве внутренних дел  по региону.

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