Несколько внедорожников для охраны лесов поступят в Ингушетию

«Министерство объявило аукцион на закупку шести лесопатрульных автомобилей высокой проходимости. Итоги планируется подвести 19 июля», — сказал собеседник издания.

По его словам, с победителем аукциона Минприроды заключит контракт на поставку техники в этом году.

С обновлением автопарка у сотрудников появятся дополнительные возможности для более эффективного контроля и оперативного пресечения незаконных действий в лесах Ингушетии.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе активно реализуют федеральную программу «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология». Планируемые объемы лесохозяйственных мероприятий по воспроизводству лесов на 2023 год выполняются в соответствии с утвержденным календарным планом-графиком без отставаний.

Уже выполнены такие работы, как лесовосстановление на площади 5 га, которое осуществлялось путем посадки 13 тыс. саженцев на Сунженском хребте. Годовой план выполнен на 100% в весенний лесокультурный период, поскольку именно в это время приживаемость лесных культур в республике лучше.

Кроме того, проводились работы по содействию естественному возобновлению лесов путем минерализации почвы на площади 93 га из запланированных 135 га на текущий год.