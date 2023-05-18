Наркотики

Несовершеннолетний в Ингушетии подозревается в попытке сбыть наркотики

0

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, который подозревается в попытке сбыть наркотики в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что 15 мая текущего года на участке местности, расположенном по улице Гагарина в сельском поселении Троицкое Сунженского района, полицейскими задержан несовершеннолетний, у которого обнаружено вещество, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством в крупном размере.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России, проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, условия и причины, способствовавшие совершению преступления.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудник ОФСИН по Ингушетии спас молодую женщину, сдав кровь редкой группы
В Ингушетии призывникам организовали торжественные проводы в армию
В Ингушетии задержанного с наркотиками 17-летнего юношу заключили под стражу
В Назрани прошел заключительный этап олимпиады школьников по ингушскому языку и литературе
В Малгобеке строят детский сад в рамках нацпроекта «Демография»
Единороссы Ингушетии проверили ход реконструкции моста в Карабулаке
Энергетики выдали почти 1,8 МВт мощности новым школам и детским садам в Ингушетии
Около 100 мероприятий запланировано в Ингушетии к Дню республики
Депутаты Народного собрания Ингушетии принимают участие в конференции ЮРПА в Адыгее
Депутат парламента Ингушетии принял участие в обсуждении работы патологоанатомической службы России
В Ингушетии пенсионерке подбросили новорожденного ребенка

Главное

Яндекс.Метрика

 