Несовершеннолетний в Ингушетии подозревается в попытке сбыть наркотики

Отмечается, что 15 мая текущего года на участке местности, расположенном по улице Гагарина в сельском поселении Троицкое Сунженского района, полицейскими задержан несовершеннолетний, у которого обнаружено вещество, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством в крупном размере.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России, проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, условия и причины, способствовавшие совершению преступления.