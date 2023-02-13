Нетрезвого водителя в Ингушетии привлекли к ответственности по ряду статей КоАП

Водитель автомобиля «ВАЗ-211440» без номерных знаков, отказался от медицинского освидетельствования на предмет опьянения.

В ходе проверки было установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. В отношении его составлены административные протоколы по ряду статей КоАП.

В действиях водителя также усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК России. Автомашина помещена на специализированную штрафстоянку.