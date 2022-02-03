Невыездной житель Ингушетии ответит в суде за поездку в Москву

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Жителю сельского поселения Инарки Малгобекского района грозит год тюрьмы за уклонение от административного надзора. Будучи невыездным, он поехал в Москву, не уведомив местный отдел полиции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что обвиняемый после отбытия наказания, находясь под административным надзором, в декабре 2021 года уехал в Москву, не уведомив об этом сотрудников полиции. Согласно решению суда, ему запрещалось выезжать за пределы республики без уведомления территориальных органов полиции и четыре раза в месяц он был обязан являться в МО МВД России «Малгобекский» для регистрации», — говорится в сообщении.

Малгобекским городским прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении подсудимого.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания или фактического нахождения, совершенные в целях уклонения от административного надзора)», — добавили в пресс-службе.

Уголовное дело прокурором направлено в Малгобекский городской суд республики для рассмотрения по существу.

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