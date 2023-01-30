Медицина

Нейрохирурги Ингушетии успешно провели очередную сложную операцию

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На базе Республиканской клинической больницы ингушские нейрохирурги во главе с Умаром Газгиреевым провели очередную сложную успешную операцию.

По словам заведующего отделением, данная операция относится к высокому уровню сложности. Для её проведения использовалось современное оборудование — нейронавигационная система и операционный микроскоп, что позволяет избежать травматизма здоровых тканей мозга и полностью удалить патологическую ткань.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, пациенту 1946 года рождения с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом удалили опухоль теменной доли.

«Мастерство настоящих ювелиров продемонстрировали нейрохирурги и на этот раз. Умелые действия команды врачей в прямом смысле поставили на ноги пациента, который уже самостоятельно передвигается», — отметили врачи.

Полное восстановление активности нейрохирург Умар Газгиреев прогнозирует через несколько месяцев при условии обязательной реабилитации.

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