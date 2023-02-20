Незаконное получение 1,4 млн руб. по сертификатам на маткапитал расследуют в Ингушетии

«Установлены факты хищения в 2020-2022 годах неустановленными лицами по предварительному сговору путём предоставления подложных документов в территориальные подразделения ОПФР в Малгобекском районе и Малгобеке, а также в МФЦ в Карабулаке», — сказал представитель ведомства.

По данным полиции, всего таким образом указанные лица незаконно получили на имя трёх жительниц республики государственные сертификаты на материнский капитал. Это позволило им завладеть денежными средствами на сумму свыше 460 тысяч рублей по каждому сертификату.

В отношении лиц, незаконно получивших средства, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Как сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк, в республике проведено более пятидесяти обысков по адресам проживания и местам работы экс-чиновников, заподозренных в хищении денежных средств Фонда пенсионного и соцстрахования РФ в особо крупном размере.

Изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение.

Уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ возбуждено в начале февраля 2023 года. Задержаны одиннадцать предполагаемых лидеров и активных участников организованной группы. Среди подозреваемых — бывшие должностные лица и работники государственного учреждения — ОПРФ по региону.