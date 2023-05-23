Земля

Незаконную выдачу более 150 земельных участков на почти 79 млн рублей выявили в Ингушетии

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Незаконную выдачу более 150 земельных участков в сельском поселении Плиево выявлено прокуратурой Назрановского района совместно с сотрудниками УФСБ по Ингушетии при проведении проверки исполнения земельного законодательства.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, должностные лица администрации населенного пункта с 2006-2020 годы выдали местным жителям постановления, выписки из похозяйственных книг, которые в последующем послужили основанием для регистрации их право собственности на 152 земельных участка, общей площадью более 151 тыс. квадратных метров и кадастровой стоимостью свыше 78,7 млн рублей.

Между тем, государственная собственность на указанные земельные участки не разграничена, право распоряжения ими имела только администрация Назрановского района.

По итогам проверки в следственные органы направлены материалы в порядке статьи 37 УПК для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 2 ст.292 УК (служебный подлог), ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч.4 ст. 159 УК России (мошенничество, в совершенное в особо крупном размере).

Принятие законного и обоснованного процессуального решения по данным фактам находится на контроле прокурора района.

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