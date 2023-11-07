Демонтаж

Незаконные рекламные конструкции демонтировали в Назрани

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Центральные улицы Назрани освободили от рекламных конструкций, размещенных без разрешения городских властей, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

«Экономические отделы администрации Назрани и Центрального округа вплотную взялись за незаконно установленные конструкции, в этот раз рейд был направлен на демонтаж наружной рекламы», — сказал собеседник.

По его словам, центральные улицы перегружены рекламой не самого эстетичного вида. Кроме того, часть этой рекламы влияет и на безопасность дорожного движения.

Отмечается, что в дальнейшем будут демонтированы рекламные конструкции, которые не отвечают установленным в городе правилам благоустройства.

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