Незаконные рекламные конструкции демонтировали в Назрани

«Экономические отделы администрации Назрани и Центрального округа вплотную взялись за незаконно установленные конструкции, в этот раз рейд был направлен на демонтаж наружной рекламы», — сказал собеседник.

По его словам, центральные улицы перегружены рекламой не самого эстетичного вида. Кроме того, часть этой рекламы влияет и на безопасность дорожного движения.

Отмечается, что в дальнейшем будут демонтированы рекламные конструкции, которые не отвечают установленным в городе правилам благоустройства.