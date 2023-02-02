Незрячим в Ингушетии стали доступны материалы по финансовой грамотности

Это совместный проект отделения Банка России по Ингушетии и регионального министерства образования. Экспериментальный комплект, в который вошли брошюры по актуальным темам «Как выбрать банк», «Финансовый план семьи» и «Кибермошенничество», передали ингушскому отделению Всероссийского общества слепых.

«Мы уже знакомили незрячих и слабовидящих жителей республики с аудиолекциями Банка России и книгами „Финансовая культура“, выполненными шрифтом Брайля, но впервые печатные материалы по финансовой грамотности представлены на ингушском языке, — отметила заместитель управляющего региональным отделением Банка России Аза Мамилова. — Особый интерес наши брошюры вызвали у представителей старшего поколения, так как любую информацию им привычнее воспринимать на родном языке».

Второй комплект материалов будет передан в центральную библиотечную систему одного из районов республики.