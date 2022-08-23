Никаких сдвигов по дате старта учебного года в Ингушетии не будет

«В Ингушетии учебный процесс начнётся традиционно с 1 сентября в 134 школах республики, работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году ведётся в штатном режиме», — сообщил газете «Ингушетия» представитель Минобрнауки республики.

По его словам, вопрос организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов школ республики находится на постоянном контроле Минобрнауки субъекта.

«Никаких срывов по обеспечению учащихся питанием быть не должно», — добавили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, обеспечение учащихся учебной литературой также наряду с бесплатным горячим питанием является первоочередной задачей, которая стоит перед системой образования. В связи с обновлением перечня учебной литературы по новым ФГОС, министерством образования и науки республики ведется работа по приобретению линейки учебников поэтапно. В то же время учебники по родному языку и родной литературе приобретены в полном объёме.

Никаких сдвигов по дате старта 2022-2023 учебного года в связи с перечисленными обстоятельствами нет.

Ранее в соцсетях появились сообщения о возможном срыве начала учебного года в регионе из-за ряда проблем, в том числе в связи с нехваткой питьевой воды в некоторых общеобразовательных учреждениях.

Как сообщала ранее министр образования и науки — вице-премьер Эсет Бокова, планируемая численность обучающихся в школах в этом году составляет более 82 тыс. человек, из них 9750 — первоклассники. Всего принять детей готовятся 226 образовательных организаций.