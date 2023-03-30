НКО Ингушетии будут выделять субсидии на развитие гражданского общества

«Конкурс проводится в соответствии с постановлением правительства Ингушетии от 27 апреля 2021 года «Об утверждении положения о порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества», — сказал представитель министерства.

Собеседник газеты пояснил, что субсидии выделяются на финансовое обеспечение реализации проектов по грантовым направлениям.

Заявки на участие в конкурсе следует отправлять в электронном виде в личном кабинете на сайте «Ингушетия. гранты. рф». Претендентам на получение поддержки необходимо представить пакет документов, в том числе заявку, устав некоммерческой организации, доверенность, подтверждающую полномочия лица на подачу заявки от имени НКО, согласие на обработку персональных данных и др.

В ведомстве предупредили, что одна некоммерческая организация может представить на конкурс не более одной заявки.

У СО НКО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, просроченная задолженность.

Рассмотрение и оценка заявок осуществляется конкурной комиссией и экспертным советом, созданными Миннацем Ингушетии.

Документы будут приниматься до 25 апреля.

Соглашение об оказании финансовой поддержки с победителями заключается в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа республиканского Миннаца о предоставлении грантов.

Результаты конкурса власти Ингушетии обнародуют 5 июня.