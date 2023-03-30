НКО Ингушетии будут выделять субсидии на развитие гражданского общества
Для оказания поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в республике объявлен конкурс по предоставлению грантов на развитие гражданского общества в 2023 году, сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.
«Конкурс проводится в соответствии с постановлением правительства Ингушетии от 27 апреля 2021 года «Об утверждении положения о порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества», — сказал представитель министерства.
Собеседник газеты пояснил, что субсидии выделяются на финансовое обеспечение реализации проектов по грантовым направлениям.
Заявки на участие в конкурсе следует отправлять в электронном виде в личном кабинете на сайте «Ингушетия. гранты. рф». Претендентам на получение поддержки необходимо представить пакет документов, в том числе заявку, устав некоммерческой организации, доверенность, подтверждающую полномочия лица на подачу заявки от имени НКО, согласие на обработку персональных данных и др.
В ведомстве предупредили, что одна некоммерческая организация может представить на конкурс не более одной заявки.
У СО НКО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, просроченная задолженность.
Рассмотрение и оценка заявок осуществляется конкурной комиссией и экспертным советом, созданными Миннацем Ингушетии.
Документы будут приниматься до 25 апреля.
Соглашение об оказании финансовой поддержки с победителями заключается в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа республиканского Миннаца о предоставлении грантов.
Результаты конкурса власти Ингушетии обнародуют 5 июня.