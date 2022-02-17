Конкурс

НКО Ингушетии приглашают к участию в конкурсе на предоставление грантов в рамках реализации программы «Волонтёры культуры»

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Добровольческие (волонтёрские) некоммерческие организации Ингушетии приглашают принять участие в третьем конкурсе творческих проектов в сфере культуры в рамках реализации программы «Волонтёры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Организатор мероприятия — Российский фонд культуры.

Грантовую поддержку получат проекты в сфере культуры по следующим направлениям: в сфере культурного наследия народов Российской Федерации; в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры; развитие добровольчества в учреждениях культуры.

Дата начала мероприятий в рамках реализации проекта должна быть не ранее 25 апреля 2022 года. Реализация проектов должна быть завершена не позднее 25 октября 2022 года.
Заявки на конкурс принимаются до 19:00 мск 17 марта 2022 года.

Напомним, в 2021 году по результатам второго конкурса победителями стали 29 проектов в 40 субъектах РФ, направленных на восстановление и сохранение объектов культурного наследия, с привлечением более 3 тысяч волонтёров.

Подробности на сайте.

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