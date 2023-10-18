Ночные проверки прошли в трех пожарно-спасательных частях Ингушетии
Специалисты МЧС по республике провели проверку организации и несения караульной службы в ночное время суток в первой, третьей и шестой пожарно-спасательных частях, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В частности, проверялись оперативно-служебная документация, знания должностных инструкций и тактико-технические характеристики пожарной техники, находящейся в боевом расчете частей.
Отдельно была проведена беседа с водителями специальной техники о соблюдении ПДД и мерах безопасности при следовании к месту вызова.
Также были отработаны упражнения по профессиональной подготовке: надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, выезд по сигналу «тревога» за ворота пожарного депо в составе караула.