Ночные проверки прошли в трех пожарно-спасательных частях Ингушетии

В частности, проверялись оперативно-служебная документация, знания должностных инструкций и тактико-технические характеристики пожарной техники, находящейся в боевом расчете частей.

Отдельно была проведена беседа с водителями специальной техники о соблюдении ПДД и мерах безопасности при следовании к месту вызова.

Также были отработаны упражнения по профессиональной подготовке: надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, выезд по сигналу «тревога» за ворота пожарного депо в составе караула.