Ночью в Ингушетии автомобиль врезался в опору ЛЭП и частный дом
Ночью в Ингушетии легковой автомобиль врезался в опору линии электропередач и частный жилой дом, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Сообщение о ДТП в городе Сунжа по улице Сейнароева поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 01:50 мск 27 ноября.
В автоаварии пострадал один человек, который доставлен в Центральную районную больницу Сунженского района.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства поисково-спасательного отряд «Эрши» в количестве четырех человек и одной единицы техники.