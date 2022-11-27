Ночью в Ингушетии автомобиль врезался в опору ЛЭП и частный дом

Сообщение о ДТП в городе Сунжа по улице Сейнароева поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 01:50 мск 27 ноября.

В автоаварии пострадал один человек, который доставлен в Центральную районную больницу Сунженского района.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства поисково-спасательного отряд «Эрши» в количестве четырех человек и одной единицы техники.