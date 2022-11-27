ДТП

Ночью в Ингушетии автомобиль врезался в опору ЛЭП и частный дом

0

Ночью в Ингушетии легковой автомобиль врезался в опору линии электропередач и частный жилой дом, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Сообщение о ДТП в городе Сунжа по улице Сейнароева поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 01:50 мск 27 ноября.

В автоаварии пострадал один человек, который доставлен в Центральную районную больницу Сунженского района.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства поисково-спасательного отряд «Эрши» в количестве четырех человек и одной единицы техники.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В администрации Малгобекского района Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва
Сотрудники Минприроды Ингушетии приняли участие в акции «Экодиктант-2022»
Определились победители и призеры турнира по дзюдо на кубок Главы Ингушетии
Восемь военнослужащих из Ингушетии освобождены из украинского плена
В Ингушетии гражданка Таджикистана вовлекла дочь в попрошайничество
«Сад-Гигант Ингушетия» собрал рекордный урожай яблок — 58 тыс. тонн
Юные жители Джейрахского района Ингушетии подготовили концерт ко Дню матери
В Ингушетии проводили военнослужащих и передали им подарки от школьников
Свыше 25 тыс. детей родилось в перинатальном центре Ингушетии с 2017 года
Глава Ингушетии анонсировал строительство ряд дорог и мостов в регионе в будущем году
Юные таланты Ингушетии представят республику на фестивалях в Железноводске

Главное

Яндекс.Метрика

 