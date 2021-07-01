Новая школа на 720 мест в городе Сунжа Ингушетии строится с опережением срока
В городе Сунжа продолжается строительство общеобразовательной школы на 720 мест по национальному проекту «Образование» в северной части муниципального образования.
Со слов подрядчика, все необходимые материалы на стройплощадке имеются в необходимых объемах, также нет нареканий по количеству рабочих, задействованных в строительстве социально значимого объекта. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, строительные работы проводятся с опережением срока.
Напомним, новая трёхэтажная общеобразовательная школа на 720 мест строится на улице Жукова (за оврагом). Это северная и самая молодая часть города Сунжи, которая активными темпами застраивается с каждым годом. Реализация проекта осуществляется за счет федерального бюджета. Окончание строительства запланировано до конца 2021 года.