Новая школа на 720 мест в городе Сунжа Ингушетии строится с опережением срока

Со слов подрядчика, все необходимые материалы на стройплощадке имеются в необходимых объемах, также нет нареканий по количеству рабочих, задействованных в строительстве социально значимого объекта. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, строительные работы проводятся с опережением срока.

Напомним, новая трёхэтажная общеобразовательная школа на 720 мест строится на улице Жукова (за оврагом). Это северная и самая молодая часть города Сунжи, которая активными темпами застраивается с каждым годом. Реализация проекта осуществляется за счет федерального бюджета. Окончание строительства запланировано до конца 2021 года.