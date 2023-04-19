Новая школа появится в отдаленном ингушском селе Берд-Юрт

«В селе Берд-Юрт начато строительство школы на 250 мест. В настоящее время строители заняты подготовкой основания будущего здания», — сказал представитель администрации.

Там изданию напомнили, что в упомянутом населённом пункте функционирует только начальная школа, после окончания которой ребятам приходится ездить в с. п. Нестеровское. Новое учреждение смогут посещать и старшеклассники из села Чемульга, которые на протяжении долгого времени ездят на занятия в другой населённый пункт.

Школу планируют ввести в эксплуатацию в будущем году.