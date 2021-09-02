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Новая школа в Ингушетии будет носить имя народного писателя республики Магомет-Саида Плиева

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В сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии при участии Главы региона Махмуд-Али Калиматова состоялось открытие новой школы на 720 мест, которая будет носить имя народного писателя республики Магомет-Саида Плиева. На церемонии присутствовали его сын Исса и дочь Асет Плиевы.

«В последние годы сельское поселение активно развивается, здесь построены отвечающие современным требованиям социальные объекты. Не так давно по соседству с новой школой свои двери для воспитанников открыл детский сад, украшает село новый Дом культуры, в Плиево также введены в строй объекты здравоохранения и многое другое», — сказал в своем выступлении руководитель субъекта.

Он добавил, что открытие нового учебного заведения позволит разгрузить школу № 2, и занятия в них будут проходить в одну смену. По словам руководителя региона, для ликвидации нехватки мест в остальных школах и перехода на обучение в одну смену за пять лет властям региона необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации более чем на 21 тысячу ученических мест.

«У нас в республике есть хорошие школы, дающие качественное образование, воспитывающие детей в духе любви к Отечеству, к семье, к стране, бережного отношения к природе. Я не раз ставил в пример школу № 12 сельского поселения Инарки, гимназию № 1 и третью школу города Карабулака, которые входят в число победителей всероссийских смотров-конкурсов образовательных организаций. Но таких школ у нас должно быть больше. Надеюсь, что новая плиевская школа станет одной из лучших в республике. Ей присвоено имя народного писателя Ингушетии Плиева Магомет-Саида Асултановича, который всем сердцем болел за свой народ, за его будущее, за его язык. Это огромная честь и большая ответственность. Я надеюсь, что учащиеся школы вырастут настоящими патриотами, достойными гражданами республики, будут стремиться оставить добрый след на этой земле», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Современное трехэтажное учебное заведение возведено силами подрядной организации ООО «Южная строительная компания» в рамках нацпроектов. Стоимость проекта составляет более 522 млн рублей.

В здании площадью около 4 тыс. квадратных метров расположены 35 учебных и 15 служебных кабинетов со всем оснащением, отвечающим современным требованиям: компьютерный класс, кабинет ИЗО, музыкальный кабинет со всеми необходимыми инструментами, лаборатории для уроков физики, химии и биологии, спортивный зал, библиотека с медиатекой, читальный зал и книгохранилище. Есть помещения для организации кружков дополнительного образования, оснащенные медицинский и пищевой блоки.

В каждом учебном кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером, акустическими колонками, документ-камерой, установлены интерактивные доски, проекторы, а актовый зал на 252 места оборудован проектором для просмотра видеоматериалов и всей необходимой музыкальной техникой для проведения мероприятий.

На территории школы имеются оборудованные спортивные площадки, позволяющие проводить не только внутришкольные мероприятия, но и соревнования регионального уровня: теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольное поле, а также детские игровые площадки.

Магомет-Саид Асултанович родился 5 августа 1929 года в селе Плиево. С 1944 года начал трудовую деятельность как спецпереселенец в селе Пешковка Кустанайской области Казахской ССР. В 1958 году, при первой возможности, возвратился в родное село и начал трудиться в МТС. В том же году начал публиковать поэтические произведения в газете «Сердало», в альманахе «Утро гор».

В 2003 году Магомет-Саид Асултанович был избран председателем Союза писателей Ингушетии. Автор популярных среди читателей поэтических и прозаических произведений, в том числе романа в стихах «День скорби» о депортации ингушского народа. Его литературные труды переведены на многие языки народов СССР и России. Песни на его слова любимы в народе, некоторые из них часто называют народными.

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