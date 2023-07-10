Новая система мониторинга позволит властям Ингушетии следить за ходом ликвидации аварий

«В республике запущена новая Единая система мониторинга инцидента и аварий на объектах ЖКХ, которая позволяет отслеживать процесс ликвидации аварий», — сказал собеседник.

По его словам, новая система поможет муниципалитетам и коммунальщикам определять износ сетей и выделять объекты, которые подлежат ремонту или замене в первоочередном порядке.

Отопительный сезон в Ингушетии традиционно стартует с 15 октября, подготовка к нему уже началась.

В пяти муниципальных образованиях Ингушетии находятся 6 котельных централизованного теплоснабжения, которые отапливают 54 МКД и 7 социальных объектов. Все котельные работают на природном газе.

При возникновении аварийных ситуаций оперативной поставкой газа будут заниматься автозаправочные станции, с которыми на сегодняшний день заключены договоры.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что цель властей — обеспечить граждан теплом и комфортом на весь отопительный сезон.

«Мы не можем позволить себе откладывать решение плановых вопросов на более поздний срок. От того, как ответственные органы подготовятся сейчас, будет зависеть надежность и безопасность работы систем отопления потом. Необходимо минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и заранее принимать меры по их устранению», — заявил Калиматов.

Ответственность за решение этих задач лежит на руководителях муниципалитетов, считает Глава субъекта.