Новая система мониторинга позволит властям Ингушетии следить за ходом ликвидации аварий
Контролировать процесс ликвидации аварий на сетях и выявлять объекты, подлежащие ремонту, в республике будут с помощью Единой системы мониторинга в сфере ЖКХ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
«В республике запущена новая Единая система мониторинга инцидента и аварий на объектах ЖКХ, которая позволяет отслеживать процесс ликвидации аварий», — сказал собеседник.
По его словам, новая система поможет муниципалитетам и коммунальщикам определять износ сетей и выделять объекты, которые подлежат ремонту или замене в первоочередном порядке.
Отопительный сезон в Ингушетии традиционно стартует с 15 октября, подготовка к нему уже началась.
В пяти муниципальных образованиях Ингушетии находятся 6 котельных централизованного теплоснабжения, которые отапливают 54 МКД и 7 социальных объектов. Все котельные работают на природном газе.
При возникновении аварийных ситуаций оперативной поставкой газа будут заниматься автозаправочные станции, с которыми на сегодняшний день заключены договоры.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что цель властей — обеспечить граждан теплом и комфортом на весь отопительный сезон.
«Мы не можем позволить себе откладывать решение плановых вопросов на более поздний срок. От того, как ответственные органы подготовятся сейчас, будет зависеть надежность и безопасность работы систем отопления потом. Необходимо минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и заранее принимать меры по их устранению», — заявил Калиматов.
Ответственность за решение этих задач лежит на руководителях муниципалитетов, считает Глава субъекта.