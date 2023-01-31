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Новое здание музея краеведения Ингушетии построят в столице региона в 2025 году

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Новое здание Государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова планируется построить в столице региона в 2025 году, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов во время посещения учреждения в Назрани.

Он отметил, что главной гордостью народа являются башенные комплексы — свидетели и носители истории, которые хранят много тайн, а музей краеведения — кладезь знаний и артефактов на равнинной части республики.

«Уже одобрено и запланировано строительство нового специального здания для него в Магасе. Конечно, это неправильно, что такое важное сооружение находится в приспособленных помещениях. Нам есть что показать, презентовать — это то богатство, которое оставили нам наши предки», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Руководитель региона напомнил, что вопрос строительства здания для храма памяти был поднят еще 7 лет назад, в настоящее время уже разработан проект, пройдена экспертиза и определено место в Магасе.

В ходе рабочей поездки Калиматов ознакомился с экспонатами коллекции учреждения, в том числе с находками из обрушившегося в прошлом году средневекового склепа на территории башенного комплекса Цори.

Ингушский государственный музей краеведения, открытый 50 лет назад, находится в здании постройки 100-летней давности.

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