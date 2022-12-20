Новорожденным из Ингушетии будут проводить расширенный скрининг в Ростовском медицинском университете

Новорожденным из Ингушетии расширенный скрининг будут проводить в Ростовском государственном медицинском университете.

«Образцы крови новорожденных будут обрабатываться в 10 центрах, имеющих необходимую экспертизу и оборудование. Все регионы будут закреплены за одним из центров, а анализы будут направляться туда без участия родителей. При этом все положительные результаты будут проходить дополнительное подтверждение в медико-генетическом научном центре имени Бочкова в Москве», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Он отметил, что такая двухступенчатая система позволит обеспечить достоверность результата скрининга и, в случае выявления заболевания, вовремя начать лечение.