Новость об открытии в Ингушетии завода по переработке мяса индейки оценил журнал «Инвест-Форсайт»
Информации об открытии в Малгобекском районе Ингушетии завода по переработке мяса индейки присвоен статус «Лучшая инвестновость» в дайджесте региональных инвестиционных новостей журнала «Инвест-Форсайт» от 17 декабря 2021 года.
На сайте издания напомнили, что в республике начал работать завод по переработке мяса птицы (30 видов конечного продукта из индейки), проектная мощность которого составляет порядка сорока тонн продукции в день.
Строительство завода началось еще в 2015 году, общая стоимость проекта составила порядка 3 миллиардов 800 миллионов рублей.
Предполагается, что мощности предприятия позволят обеспечить мясом, приготовленным в соответствии со строгими нормами халяльной продукции, не только саму Ингушетию, но и другие регионы страны.
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