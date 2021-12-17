Новость об открытии в Ингушетии завода по переработке мяса индейки оценил журнал «Инвест-Форсайт»

На сайте издания напомнили, что в республике начал работать завод по переработке мяса птицы (30 видов конечного продукта из индейки), проектная мощность которого составляет порядка сорока тонн продукции в день.

Строительство завода началось еще в 2015 году, общая стоимость проекта составила порядка 3 миллиардов 800 миллионов рублей.

Предполагается, что мощности предприятия позволят обеспечить мясом, приготовленным в соответствии со строгими нормами халяльной продукции, не только саму Ингушетию, но и другие регионы страны.

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