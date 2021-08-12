Новостройки в ингушском селе Аршты бесплатно подключат к газоснабжению в рамках соцпрограммы

«Данная программа подразумевает бесплатную догазификацию населения от внутрипоселковых распределительных сетей до домовладения. По предварительным данным, данная программа охватит 12 550 домовладений, и непосредственно в населенном пункте Аршты речь идет о новостройках, где вопрос газификации стоит довольно-таки остро», — сказал Ахмед Дидигов.

Как отметил глава местной администрации Бей-Али Акиев, в ходе данной встречи было затронуто много злободневных вопросов.

«Если даже из всех обозначенных вопросов будет решен хотя бы один, то для местных жителей это будет большим подарком», — прокомментировал Акиев.

Напомним, что в апреле нынешнего года в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поручил ускорить газификацию домовладений и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о дополнительной газификации в населенных пунктах, где до 2020 года были проведены внутрипоселковые и внутригородские газораспределительные сети. В рамках реализации этого поручения газ будет бесплатно проводиться до границы земельного участка. Проводить его до дома будет уже владелец участка за свой счет.