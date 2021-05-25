Новостройки в Назрани обзаведутся новой школой до конца года

«Новую трехэтажную школу на 720 учащихся построят в Назрани, в районе новостроек за каналом. Заказчиком объекта выступает Минстрой Ингушетии», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, учреждение возводится благодаря реализации национального проекта «Образование». Для школьников и педагогического состава проектом предусмотрены все условия для обучения по новым образовательным стандартам. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Как сообщали ранее в пресс-службе министерства образования и науки региона, до 2022 года в Ингушетии планируется строительство и реконструкция 22 школ общей мощностью 15 тыс. 254 ученических места. По её данным, эти масштабные планы региональные власти реализуют по нацпроекту «Образование» и госпрограмме «Развитие сферы строительства, архитектуры и ЖКХ».