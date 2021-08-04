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Новую больницу вместо аварийной будут строить в 2021 году в ингушском селе Кантышево

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В Назрановском районе в этом году приступят к строительству четырёхэтажной больницы на 60 койко-мест и 100 посещений в смену на месте здания, признанного аварийным три года назад, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя республики.

«В рамках нацпроекта «Развитие здравоохранения» федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021 году предусмотрено строительство нового здания Кантышевской участковой больницы», — отметил сотрудник пресс-службы.

По информации министерства, по проекту новое медучреждение рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании расположатся кабинеты с современным медицинским оборудованием и палаты для пациентов со всеми удобствами.

Ввод объекта здравоохранения в сельском поселении Кантышево Назрановского района позволит облегчить доступ населения к медицинским услугам.

Существующая участковая больница обслуживает сельские поселения Кантышево, Долаково, Гайрбек-Юрт с общей численностью населения 30 тыс. 290 человек. Учреждение не справлялось с потоком посетителей, в том числе и на стационарные места. Старое здание было построено ещё в 1960 году, а аварийным спецкомиссия его признала в ноябре 2018 года.

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