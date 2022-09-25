Новую школу с футбольным полем построят в селе Верхние Ачалуки Ингушетии

«Объект возводится в рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Новая школа». В ходе инспекции единороссы ознакомились с объемом запланированных работ и ходом строительства», — сказал собеседник издания.

Как отметил подрядчик, на возведение объекта планируется затратить 500 млн руб. Строительство трехэтажного здания школы начато в сентябре 2021 года. Современное учебное учреждение будет обеспечено всем необходимым оборудованием. Рядом с общеобразовательным учреждением также появится футбольное поле. Все работы ведутся по графику и в соответствии с проектно-сметной документацией.

Подводя итоги проверки, парламентарии отметили высокую значимость объекта, так как его открытие позволит разгрузить другие школы в населенном пункте.

Как сообщал ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, интенсивность строительства новых школ позволяет властям ожидать решения проблемы с двухсменным обучением на 90% в ближайшие три года, то есть уже к 2025 году.

По нацпроекту «Образование» только в 2022 году в регионе запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 19 школ почти на 13 тыс. мест.