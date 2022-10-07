Новую спортивную площадку от «Спортмастера» открыли в городе Назрани Ингушетии

Комитет по делам молодежи республики предоставил от компании «Спортмастер» все необходимое оборудование, в свою очередь, горожане при содействии администрации административного округа подготовили основание для площадки, говорится в релизе.

«Глава Назрани Урусхан Евлоев подчеркивает необходимость создания новых досуговых и спортивных зон в городе. Скоро планируется обустройство подобной площадки на территории 18-этажных домов по улице Столичная», — отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.