Новую туристическую зону с кемпингами запустят в Ингушетии в 2023 году

«В отдаленном сельском поселении Мужичи по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в 2023 году планируется создание туристической зоны отдыха для жителей и гостей республики», — сказал собеседник.

По его словам, выбранную для этой цели территорию обследовали руководители Минприроды и Минимущества Ингушетии Ахметхан Шадиев и Мухажир Албаков, а также глава администрации Сунженского района Иса Татиев.

Как отметили в министерстве, будущая комфортная и благоустроенная зона отдыха будет не только удобна отдыхающим, но и безопасна для экологии. Работа проводится с целью развития туристического кластера региона.⠀

Территория предгорного села расположена в живописном месте, где неподалеку протекает горная река Асса. Она идеально подходит для создания зоны отдыха. Туда можно будет приезжать как зимой, так и летом.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сунженского района, кемпинги для туристов планируется построить по всей предгорной части до Ассинского ущелья.

Ранее председатель Комтуризма региона Беслан Мизиев на встрече с Главой субъекта Махмуд-Али Калиматовым сказал, что в 2023 году на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для региона предусмотрена субсидия в размере 184,4 млн рублей. На эти средства в 2023 году будет создано 10 кемпинговых зон в горном Джейрахском районе, поскольку именно он является самым популярным у туристов. Также эти средства направят на приобретение туристского оборудования, оборудования для информационных центров, пунктов проката, разработку новых турмаршрутов, создание электронных путеводителей.

Напомним, всего в горной Ингушетии более 5 тыс. древних памятников, от эпохи бронзы до позднего Средневековья: башни, замки, склепы, храмы, святилища. Среди наиболее известных памятников — башенные селения Таргим, Хамхи и Эгикал, крупнейший и отлично сохранившийся замок Эрзи, один из древнейших в РФ христианских храмов Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, ставший финалистом конкурса «Семь чудес России».

В Ингушетии начнут масштабную работу по реставрации памятников культурного наследия. Управление культурного наследия уже провело отбор первых объектов, на которых будут произведены первичные восстановительные работы. Всего же реконструкции подвергнутся самый древний в России христианский храм Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки и еще 10 башенных комплексов.