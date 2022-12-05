Новые аудиолекции по финансовой грамотности доступны жителям Ингушетии

Новые аудиолекции учат, как пользоваться маркетплейсами, кредитными картами и различными видами банковских счетов, как оформить ипотечные каникулы, вернуть ошибочные переводы или списания судебных приставов, а также простыми словами рассказывают об инфляции и способах ее регулирования.

«Преимущество аудиолекций в простоте их изложения и доступности, их удобно слушать в машине, на прогулке или за домашними делами. В новом томе аудиолекций акцент сделан на работе финансовых сервисов, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Так, например, пользователям рассказали о возможностях денежных переводов по Системе быстрых платежей, что делать при ошибочном списании средств со счетов или как получать доход от кредитной карты», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Знания в аудиоформате доступны всем желающим, сборник можно бесплатно скачать в интернете, достаточно набрать в поисковой системе слова «аудиолекции Финансовая культура».

Особую ценность лекции имеют для незрячих и слабовидящих, лишенных возможности воспринимать визуальную информацию. Цикл аудиолекций позволит снизить финансовые риски для этой категории слушателей и поможет повысить уровень финансовой грамотности.