Новые аудиолекции по финансовой грамотности доступны жителям Ингушетии
Банк России выпустил третий сборник бесплатных аудиолекций цикла «Финансовая культура», который насчитывает уже 46 звуковых лекций на самые актуальные темы по финансовой грамотности.
Новые аудиолекции учат, как пользоваться маркетплейсами, кредитными картами и различными видами банковских счетов, как оформить ипотечные каникулы, вернуть ошибочные переводы или списания судебных приставов, а также простыми словами рассказывают об инфляции и способах ее регулирования.
«Преимущество аудиолекций в простоте их изложения и доступности, их удобно слушать в машине, на прогулке или за домашними делами. В новом томе аудиолекций акцент сделан на работе финансовых сервисов, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Так, например, пользователям рассказали о возможностях денежных переводов по Системе быстрых платежей, что делать при ошибочном списании средств со счетов или как получать доход от кредитной карты», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.
Знания в аудиоформате доступны всем желающим, сборник можно бесплатно скачать в интернете, достаточно набрать в поисковой системе слова «аудиолекции Финансовая культура».
Особую ценность лекции имеют для незрячих и слабовидящих, лишенных возможности воспринимать визуальную информацию. Цикл аудиолекций позволит снизить финансовые риски для этой категории слушателей и поможет повысить уровень финансовой грамотности.