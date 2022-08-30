Новые интерактивные доски подарил коррекционной школе-интернату Глава Ингушетии

«Это подарок особенным детям, в котором чувствовалась острая необходимость. Современный мир стремительно меняется, и мы должны успевать за ним. Сегодня в образовательных процессах задействованы новые технологии. И, если какая-то школа не имеет возможности использовать их для обучения своих учащихся, — эти дети в дальнейшем не смогут достойно конкурировать с выпускниками других учебных заведений, когда придет время получать высшее образование. В коррекционной школе учатся дети с особенностями развития. Им труднее в жизни, чем другим. И тем более для них должны быть созданы условия, которые облегчат им обучение. Поэтому, мною было принято решение подарить этим детям интерактивные доски», — отметил Калиматов.

Дети с ограниченными возможностями здоровья будут с помощью новшества постигать учебный материал значительно лучше, а также подобный процесс обучения позволит увеличить творческий и интеллектуальный потенциал и повысить их познавательную активность.

Увлекательная интерактивная обучающая среда, которая будет создана в школе-интернате в новом учебном году, способна благотворно повлиять на развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление. Все оборудование доставлено, установлено и готово к работе.