Благотворительность

Новые интерактивные доски подарил коррекционной школе-интернату Глава Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов к началу нового учебного года передал новые интерактивные доски коррекционной общеобразовательной школе- интернат в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Это подарок особенным детям, в котором чувствовалась острая необходимость. Современный мир стремительно меняется, и мы должны успевать за ним. Сегодня в образовательных процессах задействованы новые технологии. И, если какая-то школа не имеет возможности использовать их для обучения своих учащихся, — эти дети в дальнейшем не смогут достойно конкурировать с выпускниками других учебных заведений, когда придет время получать высшее образование. В коррекционной школе учатся дети с особенностями развития. Им труднее в жизни, чем другим. И тем более для них должны быть созданы условия, которые облегчат им обучение. Поэтому, мною было принято решение подарить этим детям интерактивные доски», — отметил Калиматов.

Дети с ограниченными возможностями здоровья будут с помощью новшества постигать учебный материал значительно лучше, а также подобный процесс обучения позволит увеличить творческий и интеллектуальный потенциал и повысить их познавательную активность.

Увлекательная интерактивная обучающая среда, которая будет создана в школе-интернате в новом учебном году, способна благотворно повлиять на развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление. Все оборудование доставлено, установлено и готово к работе.

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