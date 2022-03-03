Новые прямые авиарейсы свяжут Ингушетию с крупными городами России
Региональные власти планирую в этом году открыть прямые авиарейсы в российские города в рамках работы по привлечению туристов, сообщил первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов на заседании коллегии Комтуризма республики.
«Если вы хотите оказывать большее количество услуг, то нужно принимать совместное участие с рекламными и туристическими агентствами в разработке рекламной продукции. К примеру, у нас в этом году открывается порядка 10 рейсов разных аэропортов в такие города, как Нижневартовск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Самара и др.», — сказал Фурсов.
Вице-премьер отметил необходимость информирования жителей о возможности разместить в городах с прямыми рейсами рекламные ролики. Это позволит к лету значительно увеличить турпоток в регион.
Кроме того, он предложил с началом весны сформировать группы, которые пройдут по турмаршрутам, посмотрят их готовность с точки зрения безопасности, улучшить транспортную доступность, чтобы доставлять туристов до пункта отправления, а также создать дополнительные услуги, изучить опыт других регионов страны.