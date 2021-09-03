Образование

Новые школы на 1 440 мест открыли в двух административных округах города Назрани Ингушетии

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В Назрани в пятницу ввели в эксплуатацию сразу два общеобразовательных учреждения на 720 мест каждое благодаря реализации нацпроекта «Образование», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Открытие школ позволило разгрузить сразу несколько общеобразовательных учреждений в городе. Особенно это касается средней школы № 5, в которой детей учились в два раза больше, чем предусматривается нормативом, а также СОШ № 10 и № 17, которые теперь перейдут на односменный режим занятий», — сказал собеседник издания.

По словам представителя правительства, таким образом, удалось ликвидировать одну из «болевых точек» в системе среднего образования Назрани.

Помимо педагогов, учеников и их родителей в церемониях открытия школ в Альтиевском и Насыр-Кортском округах принял участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта заявил, что работа по строительству школ и созданию новых учебных мест направлена на организацию современной образовательной среды. Он отметил важность сохранения культурных традиций при обучении и воспитании подрастающего поколения, не забывая о том, что мир не стоит на месте.

Здания возведены по типовому проекту. Проектная стоимость двух объектов составила более 1 млрд рублей.

В каждом обеспечена комфортная среда для организации образовательного и воспитательного процесса — есть спортзал, медкабинет, оснащённая оборудованием столовая и пищеблок, актовый зал, современная библиотека.

В кабинетах технологии, в соответствии с современными требованиями, оборудованы мастерские и помещения для организации кружков дополнительного образования.

На пришкольных территориях продумана и современная спортивная зона: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка. Особые условия созданы для маломобильных школьников: пандусы, пассажирские лифты.

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