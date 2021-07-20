Благоустройство

Новые водопроводы, линии электропередачи и ФОК появятся в двух селах Ингушетии

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В сельских поселениях Экажево и Нижние Ачалуки Назрановского и Малгобекского районов построят новые водопроводные, газовые сети и спорткомплекс благодаря поддержке федерального центра. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

«В 2021 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоз России выделил республике 435 млн рублей для населенных пунктов Экажево и Нижние Ачалуки», — сказал представитель ведомства.

По его информации, в проект развития сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района включено строительство водопровода для жилого массива в юго-восточной части протяженностью 10,4 км и шестикилометрового газопровода.

В самом крупном в Ингушетии селе Экажево проложат линии электропередачи и разводящие сети водопроводов протяженностью 19 км. Кроме того, запланировано строительство 19-километровой газораспределительной сети, а также возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.

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