Новые водопроводы, линии электропередачи и ФОК появятся в двух селах Ингушетии

«В 2021 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоз России выделил республике 435 млн рублей для населенных пунктов Экажево и Нижние Ачалуки», — сказал представитель ведомства.

По его информации, в проект развития сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района включено строительство водопровода для жилого массива в юго-восточной части протяженностью 10,4 км и шестикилометрового газопровода.

В самом крупном в Ингушетии селе Экажево проложат линии электропередачи и разводящие сети водопроводов протяженностью 19 км. Кроме того, запланировано строительство 19-километровой газораспределительной сети, а также возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.