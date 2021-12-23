Назначение

Новым руководителем объединения профсоюзов Ингушетии стала Хади Оздоева

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Вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов провел рабочую встречу с первым заместителем председателя федерации независимых профсоюзов России Сергеем Некрасовым и новым руководителем объединения профсоюзов Ингушетии Хади Оздоевой.

Фурсов поздравил Оздоеву с назначением на ответственную должность и пожелал ей плодотворной работы в отстаивании законных прав и защите трудовых интересов работников всех сфер жизнедеятельности.

Как сообщил вице-премьер, в настоящее время в Ингушетии очень развита активизация профсоюзного движения. По его словам, в республике по сравнению с прошлым годом количество коллективных договоров выросло в три раза, в этом году их число достигло 131.

Он подчеркнул, что Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одной из важных региональных задач ставит роль профсоюзов и что на сегодня в планах кабмина республики необходимо усилить работу в этом направлении.

«Правительство намерено усилить роль профсоюзного движения в республике. Это вытекает из установок Главы Ингушетии, который непосредственно акцентирует внимание на то, что без профсоюзного движения гарантировать социальные права трудящихся невозможно. Речь идет о «белой» зарплате, предоставлении социальных гарантий таким образом, чтобы пенсионеры и все работники могли в полном объеме пользоваться своими правами. Правительство готово содействовать в отстаивании прав трудящихся. Важно, чтобы их голос был услышан в средствах массовой информации, чтобы они участвовали во всех аспектах экономической жизни, это касается и образовательного ценза, повышения квалификации и всего остального», — добавил Фурсов.

В свою очередь, Некрасов заверил вице-премьера, что со своей стороны федерация независимых профсоюзов России будет всячески оказывать поддержку профсоюзному движению в Ингушетии, чтобы вывести его работу на новый высокий уровень, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Как сообщала газета «Ингушетия», в октябре этого года скончался бывший депутат Народного собрания республики шестого созыва, председатель объединения профсоюзов региона Закрий Мамилов, госпитализированный с подозрением на коронавирус.

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