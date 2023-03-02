Новым военным комиссаром Ингушетии назначен Заурбек Гадаборшев

Гадаборшев окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. Служил в Забайкальском, Приволжском военных округах, а также в СКВО (в 2010 году преобразован в Южный военный округ). В последние годы работал в Ингушетии и Москве.

Новый военный комиссар занимал должности начальника отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) военкомата республики, заместителя директора ГКУ специальное АТП при правительстве республики, начальника отдела специальных программ ГУП «Мосгортранс».